Центр массовой вакцинации открыли в Одессе. Фото: Одесская ОГА

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Центр вакцинации в Одессе заработал 30 мая на территории стадиона национального университета «Одесская юридическая академия». Людей вакцинируют китайским препаратом CoronaVac.

Центр вакцинации будет работать с 9.00 до 17.00. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева заявила, что в день здесь планируют вакцинировать от 250 до 300 человек.

Прививки Coronavac в Одессе смогут получить люди в возрасте 60 лет и старше, которые записались в список ожидания на портале или в приложении «Дія». Все они предварительно получат звонок из пункта прививки и будут приглашены на вакцинацию на конкретное время.

Таким образом Одесса стала третьим городом в Украине, где открыли центр массовой вакцинации от коронавируса. Ранее такие центры начали работать в Киеве и Львове.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцину от коронавируса получили миллион украинцев — за минувшие сутки привито 16 тыс. 815 человек. Общее число людей, которых вакцинировали первой дозой препарата иммунопрофилактики против COVID-19 — 1 млн 8 тыс. 857.