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Центр вакцинации в Киеве открылся. Фото: РБК-Украина

Центр вакцинации в Киеве открылся — сотни людей стоят в очередях (ФОТО)

29 мая 2021, 11:57
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Центр вакцинации в Киеве начал работать сегодня, 29 мая. Теперь прививки от коронавируса можно получить на базе столичного Международного выставочного центра.

Утром под центром уже собралось несколько сотен человек. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Центр вакцинации в Киеве. Фото: РБК-УкраинаПройти вакцинацию от коронавируса пришли пенсионеры, которых пригласили семейные врачи. Также сделать прививку не против и молодые люди — они узнали о центре вакцинации из новостей. Большинство собравшихся вакцинироваться в столице, заявили, что хотят, чтобы скорее закончилась эпидемия и локдауны, а страх переболеть инфекцией у украинцев отошел на второй план.

Центр вакцинации в Киеве. Фото: РБК-Украина
Центр вакцинации в Киеве. Фото: РБК-Украина

Как известно, прививки в столичном центре вакцинации делают вакциной CoronaVac. С собой обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении «Дія». Получить прививку можно в субботу и воскресенье с 10.00 до 18.00.


Центр вакцинации в Киеве. Фото: РБК-УкраинаНапомним, ранее мы сообщали, что в Киеве на базе расположенного в районе станции метро «Левобережная» Международного выставочного центра (МВЦ) запустят большой центр вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: РБК-Украина

Источник: Ракурс


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