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Ракурс
В Киеве продолжается вакцинация от коронавируса, фото: КМДА

Крупный центр вакцинации от COVID-19 откроют в Киеве — Кличко

28 мая 2021, 12:52
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В Киеве на базе расположенного в районе станции метро «Левобережная» Международного выставочного центра (МВЦ) запустят крупный центр вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

Запуск центра состоится завтра, 29 мая. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом во время видеобрифинга, посвященного ситуации с коронавирусом в столице.

Это пример взаимодействия социально-ответственного бизнеса с городом, — заявил Кличко.

По словам Кличко, в центре вакцинации в выходные дни прививки вакциной CoronaVaс будут делать киевлянам, которые зарегистрировались в приложении «Дія».

Вакцину предоставляет, напомню, Министерство здравоохранения, — добавил мэр Киева.


Кличко отметил, что в столице уже вакцинировали 113 тыс. человек. Преимущественно это лица, которые относятся к следующим категориям:

  • медики;
  • социальные работники;
  • учителя, привлеченные к проведению ВНО;
  • паралимпийцы;
  • маломобильные граждане.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили еще 3 тыс. 306 случаев коронавируса.

Источник: Ракурс


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