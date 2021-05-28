Крупный центр вакцинации от COVID-19 откроют в Киеве — Кличкоhttps://racurs.ua/n155280-krupnyy-centr-vakcinacii-ot-covid-19-otkrout-v-kieve-klichko.htmlРакурс
В Киеве на базе расположенного в районе станции метро «Левобережная» Международного выставочного центра (МВЦ) запустят крупный центр вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.
Запуск центра состоится завтра, 29 мая. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом во время видеобрифинга, посвященного ситуации с коронавирусом в столице.
Это пример взаимодействия социально-ответственного бизнеса с городом, — заявил Кличко.
По словам Кличко, в центре вакцинации в выходные дни прививки вакциной CoronaVaс будут делать киевлянам, которые зарегистрировались в приложении «Дія».
Вакцину предоставляет, напомню, Министерство здравоохранения, — добавил мэр Киева.
Кличко отметил, что в столице уже вакцинировали 113 тыс. человек. Преимущественно это лица, которые относятся к следующим категориям:
- медики;
- социальные работники;
- учителя, привлеченные к проведению ВНО;
- паралимпийцы;
- маломобильные граждане.
Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили еще 3 тыс. 306 случаев коронавируса.