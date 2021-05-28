В Киеве продолжается вакцинация от коронавируса, фото: КМДА

https://racurs.ua/n155280-krupnyy-centr-vakcinacii-ot-covid-19-otkrout-v-kieve-klichko.html

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В Киеве на базе расположенного в районе станции метро «Левобережная» Международного выставочного центра (МВЦ) запустят крупный центр вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

Запуск центра состоится завтра, 29 мая. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом во время видеобрифинга, посвященного ситуации с коронавирусом в столице.

Это пример взаимодействия социально-ответственного бизнеса с городом, — заявил Кличко.

По словам Кличко, в центре вакцинации в выходные дни прививки вакциной CoronaVaс будут делать киевлянам, которые зарегистрировались в приложении «Дія».

Вакцину предоставляет, напомню, Министерство здравоохранения, — добавил мэр Киева.



Кличко отметил, что в столице уже вакцинировали 113 тыс. человек. Преимущественно это лица, которые относятся к следующим категориям:

медики;

социальные работники;

учителя, привлеченные к проведению ВНО;

паралимпийцы;

маломобильные граждане.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили еще 3 тыс. 306 случаев коронавируса.