Великий центр вакцинації від COVID-19 відкриють у Києві — Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n155280-velykyy-centr-vakcynaciyi-vid-covid-19-vidkryut-u-kyievi-klychko.htmlРакурс
У Києві на базі розташованого в районі станції метро «Лівобережна» Міжнародного виставкового центру (МВЦ) запустять великий центр вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.
Запуск центру відбудеться завтра, 29 травня. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це під час відеобрифінгу, присвяченого ситуації з коронавірусом у столиці.
Це приклад взаємодії соціально-відповідального бізнесу з містом, — заявив Кличко.
За словами Кличка, у центрі вакцинації у вихідні дні щеплення вакциною CoronaVaс робитимуть киянам, які зареєструвалися в додатку «Дія».
Вакцину надає, нагадаю, Міністерство охорони здоров’я, — додав мер Києва.
Кличко зазначив, що у столиці вже вакцинували 113 тис. людей. Переважно це особи, які відносяться до таких категорій:
- медики;
- соціальні працівники;
- вчителі, залучені до проведення ЗНО;
- паралімпійці;
- маломобільні громадяни.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили ще 3 тис. 306 випадків коронавірусу.