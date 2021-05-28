У Києві триває вакцинація від коронавірусу, фото: КМДА

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У Києві на базі розташованого в районі станції метро «Лівобережна» Міжнародного виставкового центру (МВЦ) запустять великий центр вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.

Запуск центру відбудеться завтра, 29 травня. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це під час відеобрифінгу, присвяченого ситуації з коронавірусом у столиці.

Це приклад взаємодії соціально-відповідального бізнесу з містом, — заявив Кличко.

За словами Кличка, у центрі вакцинації у вихідні дні щеплення вакциною CoronaVaс робитимуть киянам, які зареєструвалися в додатку «Дія».

Вакцину надає, нагадаю, Міністерство охорони здоров’я, — додав мер Києва.



Кличко зазначив, що у столиці вже вакцинували 113 тис. людей. Переважно це особи, які відносяться до таких категорій:

медики;

соціальні працівники;

вчителі, залучені до проведення ЗНО;

паралімпійці;

маломобільні громадяни.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили ще 3 тис. 306 випадків коронавірусу.