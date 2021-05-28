Постачання бензину А-95 в Україну призупинили в Лукашенка

Бензин. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155279-postachannya-benzynu-a-95-v-ukrayinu-pryzupynyly-v-lukashenka.html

Ракурс

Бензин в Україні від білоруського виробника може стати дефіцитним, оскільки країна припинила постачання бензину А-95 в Україну.

Їхній продукт займав 50% ринку. Про це повідомив у п’ятницю, 28 травня, директор «Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн на своїй сторінці в Facebook.

Гірше рішення, яке могли ухвалити білоруси в поточній ситуації, — закрити постачання бензину А-95 в Україну, де за їхнім продуктом 50% ринку. З іншого боку, ще один сигнал нам, третій за цю весну, — написав Куюн у Facebook.

Він зазначив, що переговори щодо постачання бензину ще тривають. Це рішення Білоруської нафтової компанії (БНК) може спровокувати дефіцит бензину. Компенсувати втрату постачання Україна планує завдяки поставкам по морю або з Литви.

За даними групи «А-95», у січні-березні 2021 року український ринок бензину зріс на 13% (до 521 тис. тонн) у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року (459,5 тис. тонн). Імпортні поставки з Білорусі зросли на 50% — до 226,2 тис. тонн. Водночас частка українського бензину в загальному балансі ринку за підсумками перших трьох місяців року склала 49,5% проти 52,3% в січні-березні 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на бензин в Україні вирішили державно врегулювати після низки коливань. У зв’язку з цим преміальний бензин зник з українських АЗС.