Поставку бензина А-95 в Украину приостановили у Лукашенко

Бензин. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155279-postavku-benzina-a-95-v-ukrainu-priostanovili-u-lukashenko.html

Ракурс

Бензин в Украине от белорусского производителя может стать дефицитным, поскольку страна приостановила поставки бензина А-95 в Украину.

Их продукт занимал 50% рынка. Об этом сообщил в пятницу, 28 мая, директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

Худшее решение, которое могли принять беларусы в текущей ситуации, — закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну, — написал Куюн в Facebook.

Он отметил, что переговоры по поставкам бензина еще продолжаются. Это решение Белорусской нефтяной компании (БНК) может спровоцировать дефицит бензина. Компенсировать потерю поставок Украина планирует благодаря поставкам по морю или из Литвы.

По данным группы «А-95», в январе-марте 2021 года украинский рынок бензина вырос на 13%(до 521 тыс. тонн), по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (459,5 тыс. тонн). Импортные поставки из Беларуси выросли на 50% — до 226,2 тыс. тонн. При этом доля украинского бензина в общем балансе рынка по итогам первых трех месяцев составила 49,5% против 52,3% в январе-марте 2020 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на бензин в Украине решили государственно урегулировать после ряда колебаний. В связи с этим премиальный бензин исчез с украинских АЗС.