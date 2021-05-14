Цена на бензин в Украине. Фото: Istock

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Ракурс

Цена на бензин в Украине зафиксируется на одном уровне после постоянных колебаний. Кабинет министров Украины принял постановление, которым установил предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Госрегулирование цен на бензин будет временным — на время действия карантина. Об этом сообщает enkorr.



Согласно расчетам, средняя цена дизтоплива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензина — 30,22 грн/л. Расчеты будут осуществляться НАК «Нафтогаз Украины», которые также будут направлять их в Минэкономики не позднее третьего числа каждого месяца, а ведомство, в свою очередь, будет публиковать средние цены на один литр дизтоплива и бензина до пятого числа каждого месяца.

По данным Госстата, в апреле по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 16,4% до 27,7 грн за литр, бензин А-95 на 15,1% до 28,7 грн, дизельное топливо — на 16 8% до 28,1 грн. При этом газ для автомобилей подорожал на 24,9% до 15,9 грн за литр.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на бензин в Украине продолжают критически расти после непродолжительного снижения стоимости топлива. Последний раз украинские АЗС операторы прибегали к пересмотру цен в начале апреля. Тогда крупнейшие сети снизили стоимость топлива в пределах 50 коп./л.

Источник: enkorr