Бензин в Украине дорожает. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n153978-benzin-dorojaet-pochemu-rastet-cena-na-toplivo.html

Ракурс

Розничный цены на бензин и дизель в Украине 29 апреля выросли по сравнению с предыдущим днем.

Сегодня средние розничные цены на бензин А-92 составили 27,77 грн за литр, а литр бензина А-95 стоит 28,65 грн. Дизельное топливо выросло в цене до 28,24 грн за литр, а автомобильный газ 29 апреля стоит 15,80 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Между тем цены на нефть продолжают расти. По данным биржевых торгов на сайте Investing.com, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 67,44 долл. за баррель, что на 0,17 долл. (0,25%) выше цены на момент закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах нью-Йоркской товарной биржи NYMEX составляет 64,01 долл. за баррель, что на 0,15 долл. (0,23%) выше уровня на момент закрытия предыдущей сессии. Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне 67,27 долл. и 63,86 долл. соответственно.

Индикатор спроса на нефтепродукты на американском рынке вырос до максимума более чем за два месяца. В Минэнерго США заявили, что зафиксировано максимальное с начала марта снижение запасов дистиллятов в стране.

Также потребление топлива может увеличиться и в Китае из-за предстоящих длинных выходных, поскольку жители КНР традиционно активно путешествуют в периоды праздников.

По информации экспертов, постепенно исчезает один из двух рисков, которые угрожали стабильности рынка топлива —речь идет о дефиците дизеля и автогаза. Специалист по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявил, что белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод обещает продать столько нефти, сколько потребуется украинским потребителям. При этом специалист отмечает, что остается риск роста цен в рознице, потому что за апрель из-за их повышения в опте на 4−6% накопился потенциал для подорожания.

Напомним, эксперты заявляли, что весной спрос на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ будет ощущаться из-за неожиданной остановки белорусского завода «Нафтан» и нерешенной ситуации с новым нефтетрейдером, который пришел бы на замену «Роснефти». Из-за спроса может вырасти и цена.

Источник: Investing.com, «Консалтинговая группа А-95»