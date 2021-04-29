Бензин в Україні дорожчає. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n153978-benzyn-dorojchaie-chomu-zrostaie-cina-na-palyvo.html

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Роздрібний ціни на бензин і дизель в Україні 29 квітня зросли у порівнянні з попереднім днем зросли.

Сьогодні середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 27,77 грн за літр, а літр бензину А-95 коштує 28,65 грн. Дизельне паливо зросло у ціні до 28,24 грн за літр, а автомобільний газ 29 квітня коштує 15,80 грн за літр. Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

Тим часом ціни на нафту продовжують зростати. За даними біржових торгів на сайті Investing.com, вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 67,44 дол. за барель, що на 0,17 дол. (0,25%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить 64,01 дол. за барель, що на 0,15 дол. (0,23%) вище рівня на момент закриття попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні 67,27 дол. і 63,86 дол. відповідно.

Індикатор попиту на нафтопродукти на американському ринкузріс до максимуму більш як за два місяці. УМіненерго СШАзаявили, що зафіксовано максимальне з початку березня зниження запасів дистилятів у країні.

Також споживання палива може збільшитися й у Китаї через майбутні довгі вихідні, оскільки жителі КНР традиційно активно подорожують у періоди свят.

За інформацією експертів, поступово зникає один з двох ризиків, які загрожували стабільності ринку пального -— йдеться про дефіцит дизеля й автогазу. Фахівець із питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що білоруський Мозирський нафтопереробний завод обіцяє продати стільки нафти, скільки буде потрібно українським споживачам. При цьому фахівець наголошує, що залишається ризик зростання цін у роздробі, бо за квітень через їхнє підвищення в опті на 4−6% накопичився потенціал для подорожчання.

Нагадаємо, експерти заявляли, що навесні попит на бензин, дизельне паливо та скраплений газ буде відчуватися через несподівану зупинку білоруського заводу «Нафтан» та невирішену ситуацію з новим нафтотрейдером, який прийшов би на заміну «Роснафти». Через попит може вирости й ціна.

Джерело: Investing.com, «Консалтингова група А-95»