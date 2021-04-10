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Ракурс
Ціни на бензин. Фото: IStock

Ціни на бензин нищівно впали — скільки коштує паливо

10 кві 2021, 12:14
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Ціни на бензин в Україні різко знизилися за тиждень із 2 по 9 квітня. Наразі всі роздрібні мережі знизили ціни на бензин у межах 0,1−1,5 грн/л.

Зниження цін відбулося на тлі меморандуму, який напередодні підписали мережі АЗС та Кабмін. Про це свідчать дані консалтингової групи «А-95».


За минулий тиждень середня по країні ціна бензину була така:

  • А-92 знизилася на 34 коп/л, до 21,16 грн/л;
  • А-95 подешевшав на 48 коп/л, до 28,58 грн/л;
  • ціна ДП залишилася на тому ж рівні — 28,25 грн/л (-1 коп/л).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на бензин в Україні спробували врегулювати в Кабміні. 2 квітня між Кабінетом міністрів і найбільшими мережами АЗС була укладена неформальна угода. Уряд пообіцяв закрити нелегальні АЗС і припинити торгівлю в країні низькоякісним бензином і дизелем в обмін на фіксацію цін на паливо.

Джерело: Ракурс


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