Ціни на бензин нищівно впали — скільки коштує паливо

Ціни на бензин. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n153056-ciny-na-benzyn-nyschivno-vpaly-skilky-koshtuie-palyvo.html

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Ціни на бензин в Україні різко знизилися за тиждень із 2 по 9 квітня. Наразі всі роздрібні мережі знизили ціни на бензин у межах 0,1−1,5 грн/л.

Зниження цін відбулося на тлі меморандуму, який напередодні підписали мережі АЗС та Кабмін. Про це свідчать дані консалтингової групи «А-95».

За минулий тиждень середня по країні ціна бензину була така:

А-92 знизилася на 34 коп/л, до 21,16 грн/л;

А-95 подешевшав на 48 коп/л, до 28,58 грн/л;

ціна ДП залишилася на тому ж рівні — 28,25 грн/л (-1 коп/л).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на бензин в Україні спробували врегулювати в Кабміні. 2 квітня між Кабінетом міністрів і найбільшими мережами АЗС була укладена неформальна угода. Уряд пообіцяв закрити нелегальні АЗС і припинити торгівлю в країні низькоякісним бензином і дизелем в обмін на фіксацію цін на паливо.