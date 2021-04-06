Ціни на бензин зафіксують — скільки коштуватиме паливо

Бензин. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152819-ciny-na-benzyn-zafiksuut-skilky-koshtuvatyme-palyvo.html

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Ціни на бензин в Україні спробували врегулювати в Кабміні. 2 квітня між Кабінетом міністрів і найбільшими мережами АЗС була укладена неформальна угода.

Уряд пообіцяв закрити нелегальні АЗС, і припинити торгівлю в країні низькоякісним бензином і дизелем в обмін на фіксацію цін на паливо. Про це повідомляє «Ліга».

Повідомляється, що Кабмін домігся того, щоби великі мережі заправок, включно з ОККО, WOG та Socar, знизили ціни до 30 грн за літр. Причиною для таких переговорів послужив догляд найбільшого постачальника російського дизеля та автогазу — компанії Proton Energy. Таке рішення компанії пов’язано з блокуванням мережі АЗС Glusco, пов’язаної з Віктором Медведчуком.

Після кількох тижнів переговорів, Кабмін і АЗС домовилися наростити внутрішнє виробництво нафтопродуктів і боротися з тіньовою часткою ринку. У Кабміні планують уникнути дефіциту й різких цінових коливань. У межах меморандуму, ціни на паливо формуватимуться на умовах вільної конкуренції.

Деякі мережі свою частину угоди вже виконали. З 2 по 5 квітня велика частина автостанцій опустила ціни на бензини та дизель нижче 30 грн за літр. Виняток — мережі Socar, «Паралель», «Автопорт» і «Нефтек», що залишили свої пропозиції колишніми — від 30,5 до 32 грн за літр залежно від різновиду пального.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціна на бензин в Україні різко підскочила на українських АЗС, попри зниження світових котирувань на паливо. Антимонопольний комітет України (АМКУ) вважає, що найбільші мережі АЗС необ'єктивно встановлюють ціни.