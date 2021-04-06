Збори тероборони оголосили на півдні України

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Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Збори тероборони оголосили на півдні Україниhttps://racurs.ua/ua/n152818-zbory-teroborony-ogolosyly-na-pivdni-ukrayiny.htmlРакурс
Збори територіальної оборони оголосили в південних прикордонних районах України.
Мета зборів — наростити спроможності підрозділів тероборони до виконання визначених їм завдань, підвищити індивідуальні навички військовослужбовців та практичні навички командирів. Про це 6 квітня повідомила прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.
З метою формування і підготовки підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням, виконання завдань тероборони щодо контролю населених пунктів, посилення і захисту державного кордону, охорони і оборони визначених об'єктів, боротьби з ДРГ у прикордонних районах країни в окремих областях південного регіону країни проводяться збори, — зазначається в повідомленні.
Підрозділи тероборони виконуватимуть завдання з охорони та захисту адмінкордону з Кримом, прикриватимуть десантно-доступні ділянки узбережжя, виконуватимуть завдання з контролю населених пунктів та з охорони органів державної влади.
Також серед реальних завдань:
- посилення охорони критичних об'єктів, мостів;
- несення служби на блокпостах, контролю населених пунктів з виконанням завдань комендантської години;
- боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.
Нагадаємо, влітку 2021 року прикордонники України візьмуть участь в українсько-британських навчаннях Cossack Mace-2021, які проводитимуть на базі одного з навчальних центрів Збройних Сил України.
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