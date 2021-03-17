Військові навчання. Фото: ЗСУ

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Військові навчання в Україні проходять регулярно заради покращення навичок українських військових та відточення майстерності ведення бою.

Особовий склад підрозділів десантно-штурмових військ Збройних Сил України провів тренування з відбиття нападу повітряного десанту умовного противника. Про це повідомляє Командування об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.





Як наголосив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, подібні заняття з підрозділами протидесантного резерву відбуваються щотижня. Головною метою навчань є підтримання навченості та злагодженості військовослужбовців, які несуть бойову службу на півдні України.

Цього разу, після отримання раптового сигналу воїни-десантники спільно з групою вогневої підтримки швидко здійснили марш, відбили та зупинили наступ в глиб нашої території сил та засобів десанту умовного противника, а також просунулись на панівні висоти та зайняли оборону, — розповів Наєв.



Він додав, що найближчим часом десантники також візьмуть участь у спільних тренуваннях із залученням інженерних підрозділів, артилерії та армійської авіації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поблизу адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом українські десантники в березні проведуть навчання. Вході проведення навчань та тренувань підрозділи протиповітряної оборони здійснять підготовчі та практичні дії щодо виявлення та знищення з повітря ворожого десанту на різних висотах та ділянках місцевості.