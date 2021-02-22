Поблизу Криму Україна проведе військові навчання – деталі. Фото: Укрінформ

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Поблизу адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом українські десантники в березні проведуть навчання.

У командуванні об'єднаних сил ЗС України для угрупування військ, підрозділи якого утримують позиції на південному напрямку щомісячно й у березні зокрема, заплановано комплекс заходів бойової підготовки. Насамперед підрозділи мають вдосконалити спроможність вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку, як з повітря, так і з морського узбережжя, — повідомив в коментарі «Укрінформу» командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він поінформував, що в ході проведення навчань та тренувань підрозділи протиповітряної оборони здійснять підготовчі та практичні дії щодо виявлення та знищення з повітря ворожого десанту на різних висотах та ділянках місцевості.

В цей час резерви угрупування військ відпрацюють як марші до визначених районів нанесення вогневого ураження з морського узбережжя, так і практичні дії щодо запобігання висадки з кораблів на суходіл підрозділів ймовірного противника та його знищення.

Крім того, ми провели значний обсяг робіт з покращення системи відеоспостереження за тимчасово окупованою територією АР Крим. Постійне тренування інженерно-саперних підрозділів і рухомих загонів загороджень, як морських, так і наземних на визначених рубежах мінування гарантують своєчасне виконання завдань з позбавлення можливості висадки морського десанту, — повідомив Наєв.

Як відомо, у середині березня на полігоні «Опук» в Криму відбудеться командно-штабне навчання ЗС РФ з гвардійським десантно-штурмовим Кавказьким казачим полком зі Ставрополя і гвардійським артилерійським полком з Анапи.

У Міноборони РФ планують залучити до навчань понад 3 тис. військовослужбовців ПДВ і близько 200 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Нагадаємо, у Криму почалася нова хвиля репресій з боку російських правоохоронних органів проти кримських татар. Очільник МЗС України вважає, що це є підставою для запровадження проти Росії нових санкцій.