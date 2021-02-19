Київ вимагає нових санкцій для Росії через репресії в Криму. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n150640-kyyiv-vymagaie-novyh-sankciy-dlya-rosiyi-cherez-represiyi-v-krymu.html

Ракурс

У Криму почалася нова хвиля репресій з боку російських правоохоронних органів проти кримських татар. Очільник МЗС України вважає, що це є підставою для запровадження проти Росії нових санкцій.

Ми будемо працювати в міжнародних судах для залучення Росії до міжнародної юридичної відповідальності. Будемо працювати з міжнародними партнерами, щоб тиск на Росію збільшувався, щоб ціна її агресії проти України ставала все дорожче, — заявив Дмитро Кулеба на брифінгу в п’ятницю, 19 лютого.

За словами глави МЗС, Україна напередодні розпочала підготовку для комунікацій з Європейським Союзом з цього питання.

Ми готуємося до обговорення на сесії в Генасамблеї ООН питань щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях. Тому дуже ретельно відбувається підготовка, готуємо фактаж і додаткові аргументи. Я абсолютно впевнений, що цей захід закінчиться для України успішно і стане черговою поразкою російської дипломатії на міжнародній арені в її спробах виправдати свою агресію проти України, — сказав Кулеба.

Нагадаємо, підконтрольні Росії суди окупованих Сімферополя та Севастополя взяли під варту на два місяці шістьох кримських татар, затриманих під час незаконних обшуків 17 лютого.