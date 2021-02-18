Ще шістьом кримським татарам «шиють» тероризм — їх кинули за ґрати в Криму (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n150588-sche-shistom-krymskym-tataram-shyut-teroryzm-yih-kynuly-za-raty-v-krymu-foto.htmlРакурс
Підконтрольні Росії суди окупованих Сімферополя та Севастополя взяли під варту на два місяці шістьох кримських татар, затриманих під час незаконних обшуків 17 лютого.
Про це повідомляє спільнота «Кримська солідарність» у Фейсбук.
У середу, 17 лютого, окупанти затримали Тимура Ялкабова, Ленура Сейдаметова, Олега Федорова, Ернеста Ібрагімова, Азамата Еюпова та Яшара Шихаметова. Кримським татарам Кремль «шиє" участь в організації «Хізб ут-Тахрір», яку РФ визнала терористичною (в Україні та більшості країн світу організація діє без обмежень).
Підконтрольний Москві Київський райсуд Сімферополя арештував п’ятьох чоловіків до 15 квітня, а так званий Ленінський райсуд Севастополя кинув за ґрати ще одного затриманого до 14 квітня.
Так званий суд традиційно відбувався без слухачів та ЗМІ.
Нагадаємо, 12 січня військовий суд РФ у Ростові-на-Дону засудив до увʼязнення трьох кримських татар у справі «Хізб ут-Тахрір».