Ще шістьом кримським татарам “шиють” політичну справу — їх кинули за ґрати в Криму

https://racurs.ua/ua/n150588-sche-shistom-krymskym-tataram-shyut-teroryzm-yih-kynuly-za-raty-v-krymu-foto.html

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Підконтрольні Росії суди окупованих Сімферополя та Севастополя взяли під варту на два місяці шістьох кримських татар, затриманих під час незаконних обшуків 17 лютого.

Про це повідомляє спільнота «Кримська солідарність» у Фейсбук.

У середу, 17 лютого, окупанти затримали Тимура Ялкабова, Ленура Сейдаметова, Олега Федорова, Ернеста Ібрагімова, Азамата Еюпова та Яшара Шихаметова. Кримським татарам Кремль «шиє" участь в організації «Хізб ут-Тахрір», яку РФ визнала терористичною (в Україні та більшості країн світу організація діє без обмежень).

Підконтрольний Москві Київський райсуд Сімферополя арештував п’ятьох чоловіків до 15 квітня, а так званий Ленінський райсуд Севастополя кинув за ґрати ще одного затриманого до 14 квітня.

Так званий суд традиційно відбувався без слухачів та ЗМІ.

Нагадаємо, 12 січня військовий суд РФ у Ростові-на-Дону засудив до увʼязнення трьох кримських татар у справі «Хізб ут-Тахрір».