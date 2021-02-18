Еще шести крымским татарам «шьют» терроризм — их бросили за решетку в Крыму

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Подконтрольные России суды оккупированных Симферополя и Севастополя взяли под стражу на два месяца шесть крымских татар, задержанных во время незаконных обысков 17 февраля.

Об этом сообщает сообщество «Крымская солидарность» в Фейсбук.

В среду, 17 февраля, оккупанты задержали Тимура Ялкабова, Ленура Сейдаметова, Олега Федорова, Эрнеста Ибрагимова, Азамата Эюповой и Яшара Шихаметова. Крымским татарам Кремль «шьет» участие в организации «Хизб ут-Тахрир», которую РФ признала террористической (в Украине и большинстве стран мира организация действует без ограничений).

Подконтрольный Москве Киевский райсуд Симферополя арестовал пять мужчин до 15 апреля, а так называемый Ленинский райсуд Севастополя бросил за решетку еще одного задержанного к 14 апреля.

Заседание так называемого суда традиционно проходило без слушателей и СМИ.

Напомним, 12 января военный суд РФ в Ростове-на-Дону приговорил к заключению трех крымских татар по делу «Хизб ут-Тахрир».