Рада заслушает Венедиктову и возьмется за растаможку «евроблях»

https://racurs.ua/n150587-rada-zaslushaet-venediktovu-i-vozmetsya-za-rastamojku-evroblyah-translyaciya.html

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Верховная Рада Украины в четверг, 18 февраля, заслушает генерального прокурора Ирину Венедиктову и попытается в первом чтении принять новый закон о растаможивании автомобилей на временной регистрации.

Как сообщает сайт парламента, генпрокурор отчитается о деятельности ведомства в 2020 году.

Нардепы рассмотрят проект постановления о Национальном плане вакцинации украинцев против COVID-19, попытаются назначить судью Конституционного суда.

В первом чтении рассмотрят законопроект об упрощенной растаможке для «евроблях», ввезенных до 31 декабря 2020 года. Новация предполагает растаможку по сниженным на 2/3 ставкам — при уплате в среднем 1 тыс. евро таможенных и налоговых платежей на один автомобиль.

Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроекты относительно: