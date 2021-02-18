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Рада заслушает Венедиктову и возьмется за растаможку «евроблях»

Рада заслушает Венедиктову и возьмется за растаможку «евроблях» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

18 фев 2021, 10:02
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Верховная Рада Украины в четверг, 18 февраля, заслушает генерального прокурора Ирину Венедиктову и попытается в первом чтении принять новый закон о растаможивании автомобилей на временной регистрации.

Как сообщает сайт парламента, генпрокурор отчитается о деятельности ведомства в 2020 году.

Нардепы рассмотрят проект постановления о Национальном плане вакцинации украинцев против COVID-19, попытаются назначить судью Конституционного суда.

В первом чтении рассмотрят законопроект об упрощенной растаможке для «евроблях», ввезенных до 31 декабря 2020 года. Новация предполагает растаможку по сниженным на 2/3 ставкам — при уплате в среднем 1 тыс. евро таможенных и налоговых платежей на один автомобиль.


Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроекты относительно:

  • усиление защиты лесов от пожаров;
  • обеспечения доступа защитника к гражданину, имеющему право на защиту;
  • особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями.

Источник: Ракурс


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