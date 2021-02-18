Ермак рассказал, чего не может терпеть в Офисе президента

https://racurs.ua/n150586-ermak-rasskazal-chego-ne-mojet-terpet-v-ofise-prezidenta.html

Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента Владимира Зеленского, провел встречу со студентами «Украинской академии лидерства» и рассказал, как выбрал свою будущую профессию и какие были его ожидания от работы на Банковой.

Терпеть не могу длинные бюрократические заседания советского типа, когда часами что-то обсуждается и ничего в результате не происходит. Практически не имею разговоров, которые длятся свыше получаса, — надо, чтобы люди работали. Мне нужен результат. Потому что каждый, кто работает в Офисе, должен брать на себя ответственность, — цитирует Ермака пресс-служба офиса Зеленского 18 февраля.

По словам главы ОПУ, в работе менеджера самое главное — это эффективность. Он добавил, что ключевые направления его работы — переговоры по урегулированию войны на Донбассе, модернизация и организация эффективной деятельности Банковой, привлечение ведущих специалистов из разных отраслей и координация Офиса главы государства с другими органами власти.

Президент не только для меня, но и для всей команды остается главным мотиватором, и самое главное, что он, занимая высшую должность в государстве, остался честным, открытым и порядочным человеком, — резюмировал Ермак.

На Банковой пообещали также активнее привлекать молодежь к стажировке в Офисе президента после завершения карантина.