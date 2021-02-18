Откройте, НАБУ — появилось видео визитов детективов к главе ОАСК Вовку

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Ракурс

В деле главы ОАСК Павла Вовка детективы НАБУ дважды, 8 и 16 февраля 2021 года, прибывали в Окружной административный суд Киева.

Они намеревались выполнить решение ВАКС о принудительном приводе подозреваемого глаовы ОАСК в суд для участия в заседании по избранию ему меры пресечения.

В НАБУ констатируют, что выполнить решение не удалось, поскольку оно не дает права задерживать подозреваемого или проникать в его жилище или иное владение. В ОАСК детективов просто не пустила охрана.

Им несколько раз сообщили об отсутствии председателя суда Вовка на рабочем месте, поскольку тот находится в отпуске.

Кроме того, в ОАСК изменили пропускной режим и с ноября 2020 года попасть на второй этаж, где находится рабочее место подозреваемого председателя суда, посторонним лицам можно только по разрешению, которое предоставляет один из подозреваемых по делу ОАСК.

Пока детективы воздерживаются от силового проникновения в судебное учреждение. В НАБУ напомнят, что решить коллизию может только генеральный прокурор Ирина Венедиктова, поскольку детективы трижды просили ее разрешить задержать Вовка.

Председатель и судьи ОАСК грубо нарушают законные тр6ебования следствия и суда, прикрываясь пунктами УПК Украины относительно гарантий судейской неприкосновенности, а также противоречивой позицией Высшего совета правосудия, которая опровергается решениями ВАКС, — говорится в официальном сообщении НАБУ.

Напомним, что Вовку уже трижды под видеофиксацию были вручены повестки в суд, но он их продолжает игнорировать, прикрываясь судейским иммунитетом.

Вовка и ряд других судей ОАСК подозревают в создании преступной организации и захвате власти. Высший совет правосудия, несмотря на объявленное НАБУ подозрение, не позволил задерживать судей и не отстранил их от работы.