Новый коронавирус-мутант обнаружили в Финляндии

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Ракурс

Коронавирус-мутант обнаружили в Финляндии — на юге страны лаборатория Vita зафиксировала новый штамм Fin-796H, который было сложно обнаружить с помощью традиционного ПЦР-тестирования на COVID-19.

Условно названный исследователями штамм Fin-796H имеет некоторые признаки британского и южноафриканского вариантов, однако отличается от них, сообщает финская лаборатория Vita.

Некоторые мутации в геноме вируса SARS-CoV-2 вызывают повышение инфекционности, а другие влияют на эффективность вакцинной защиты. Вариант Fin-796H имеет мутации обоих типов, что мешает выявлению такого штамма с помощью тестирования. Не исключено, что вакцины от коронавируса будут неэффективными против этого штамма, однако исследования ученых продолжаются.

Напомним, в Финляндии зафиксировали 51 тыс. 595 случаев коронавируса, 723 человека умерли.

Кроме этого, новый штамм вируса, впервые обнаруженный в Великобритании, распространился уже на 94 страны мира. В то же время южноафриканский штамм SARS-CoV-2 впервые зафиксировали в Эстонии.