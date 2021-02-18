Число новых COVID-инфицирований резко возросло в Украине (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150583-chislo-novyh-covid-inficirovaniy-rezko-vozroslo-v-ukraine-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по состоянию на утро 18 февраля обнаружили еще у 6 тыс. 237 человек. Всего зафиксировано уже 1 млн 287 тыс. заражений COVID-19. Второй день подряд в стране регистрируется более 2 тыс. госпитализаций.
Об этом в четверг сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
6 тыс. 237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 18 февраля 2021 года, — написал чиновник.
За минувшие сутки заболели 413 детей и 276 медработников.
Также по протяжении 17 февраля:
госпитализированы — 2 тыс. 222 человека;
летальных случаев — 163;
выздоровели — 5 тыс. 225 человек;
осуществлено тестирований — 64 тыс. 688.
За все время пандемии в Украине зафиксировали 24 тыс. 852 летальных случая.
В среду наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в:
Ивано-Франковской области (799),
Винницкой области (514),
Киеве (513),
Закарпатской области (500),
Житомирской области (438).
Напомним, по состоянию на утро четверга в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже 109 млн 800 тыс. человек. Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса США отмечает, что количество умерших возросло до 2 млн 429 тыс. человек. «Лидеры» по числу инфицированных — США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.