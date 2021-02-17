Черновицкая ОГА призвала срочно остановить обучение в школах. Фото: brovary.net.ua

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Ситуация с распространением коронавируса в Черновцах и Черновицкой области «очень угрожающая».

Ежедневно в регионе фиксируется по 400 новых больных — такого в области еще не было за весь год. Каждый день медики госпитализируют более сотни человек. Больше всего вспышек болезни сейчас фиксируется в Черновцах, отдельных районах и общинах Черновицкой области. Об этом 17 февраля заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, видеообращение которого опубликовано в Facebook.

Такая большая нагрузка на нашу медицинскую систему наблюдается впервые, так как мы постоянно увеличивали количество коек для больных с коронавирусом. Если раньше загруженность составляла 50% от 900 коек, то сейчас мы имеем 50% загруженности от общего количества 1 тыс. 700 коек, — отметил Осачук.

По словам главы ОГА, Министерство образования и науки рекомендовало областным властям закрыть в регионе на 14 дней все школы, училища, техникумы и университеты.

Призываю все органы местного самоуправления немедленно сегодня-завтра созвать комиссии ТЭБ и ЧС, посмотреть на истинную ситуацию и запретить очное обучение на две недели, — заявил глава облгосадминистрации.



Напомним, из-за роста заболеваемости COVID-19 в Ивано-Франковской области вводят дополнительные карантинные ограничения. Не исключено, что в пределах области развернут блокпосты.