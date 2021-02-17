Чернівецька ОДА закликала терміново зупинити навчання у школах. Фото: brovary.net.ua

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Ситуація з поширенням коронавірусу у Чернівцях та Чернівецькій області є «дуже загрозлива».

Щодня в регіоні фіксується по 400 нових хворих — такого в області ще не була за весь рік протидії коронавірусу. Кожного дня медики госпіталізують понад сотню осіб. Найбільше спалахів хвороби зараз фіксується у Чернівцях, окремих районах та громадах Чернівецької області. Про це 17 лютого заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, відеозвернення якого опубліковане в Facebook.

Така велика навантаження на нашу медичну систему спостерігається вперше, оскільки ми постійно збільшували кількість ліжок для хворих з коронавірусом. Якщо раніше завантаженість складала 50% від 900 ліжок, то зараз ми маємо 50% завантаженості від загальної кількості 1 тис. 700 ліжок, — зазначив Осачук.

За словами очільника ОДА, Міністерство освіти й науки рекомендувало обласній владі закрити в регіоні на 14 днів всі школи, училища, технікуми та університети.

Закликаю всі органи місцевого самоврядування негайно сьогодні-завтра скликати комісії ТЕБ та НС, подивитися на правдиву ситуацію і заборонити очне навчання на два тижні, — заявив очільник облдержадміністрації.



Нагадаємо, череззростання захворюваностіна COVID-19 в Івано-Франківській області вводять додаткові карантинні обмеження. Не виключено, що в в межах області розгорнуть блокпости.