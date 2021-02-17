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Ракурс
Поліція посилено охороняє Майдан у річницю Революції гідності. Фото: rubryka.com

Поліція посилено охороняє Майдан у річницю Революції гідності і прогнозує затори в Києві

17 лют 2021, 19:30
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Центр Києва правоохоронці взяли під посилену охорону — задіяні підрозділи столичної поліції та військовослужбовці Національної гвардії України.

Через проведення низки заходів у річницю Революції гідності у центральній частині столиці патрулюватимуть посилені наряди правоохоронців. Залучені кінологи, вибухотехніки та поліцейські діалогу. Про це 17 лютого заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає прес-служба відомства.

Правоохоронці проводитимуть вибіркові перевірки речей і документів у громадян, щоб не допустити правопорушень. Усі заборонені предмети поліцейські вилучатимуть, а власникам цих речей обіцяють дати правову оцінку.

У столичній поліції не виключають, що через проведення заходів у центрі столиці можуть утворитися затори на дорогах. Водіїв просять завчасно планувати маршрути руху.


Також поліція закликала організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Нагадаємо, 10 лютого поліцейські обшукали приміщення, де перебували заблоковані «Нацкорпусом» прибічники народного депутата Іллі Киви, й виявили зброю та гранати. У «Національному корпусі» заявляли, що наймані тітушки планували здійснювати в столиці провокації через закриття телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука.

Джерело: Ракурс


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