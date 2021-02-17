Рада визнала Революцію гідності історичною подією — хто голосував проти

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Верховна Рада визнала Революцію гідності ключовою подією державотворення України. Це рішення під час пленарного засідання у четвер, 17 лютого, підтримали 295 нардепів.

Про Проект постанови про заяву парламенту у зв’язку з шостою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності № 2739 перед голосуванням доповіла народний депутат від «Голосу» Олександра Устінова. Потім на пропозицію спікера Ради Дмитра Разумкова депутати хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто віддав життя під час трагічних подій зими 2013−2014 років.

Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що комітет рекомендував прийняти проект постанови, після чого 295 парламентарів підтримали його в цілому з пропозиціями.