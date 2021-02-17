Рада признала Революцию достоинства историческим событием — кто голосовал против

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Верховная Рада признала Революцию достоинства ключевым событием в истории Украины. Это решение во время пленарного заседания в четверг, 17 февраля, поддержали 295 нардепов.

О проекте постановления о заявлении украинского парламента в связи с шестой годовщиной начала Евромайдан и событий Революции Достоинства № 2739 перед голосованием доложила народный депутат от «Голоса» Александра Устинова. Затем на предложение спикера Рады Дмитрия Разумкова депутаты минутой молчания почтили память тех, кто отдал жизнь во время трагических событий зимы 2013−2014 годов.

Председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев отметил, что комитет рекомендовал принять проект постановления, после чего 295 парламентариев поддержали его в целом с предложениями.