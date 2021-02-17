День в Раде — оценка Революции достоинства и наказание за фейковые минирования

https://racurs.ua/n150538-den-v-rade-ocenka-revolucii-dostoinstva-i-nakazanie-za-feykovye-minirovaniya-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада в среду, 17 февраля, проведет очередное пленарное заседание пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

На нем планируется рассмотреть проект постановления «О заявлении Верховной Рады Украины в связи с шестой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции достоинства».

Также планируется рассмотреть проект постановления «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Скичко». Нардепы также дадут оценку высказываниям народного депутата Украины Сергея Рудыка на пленарном заседании Верховной Рады Украины 28 января 2021 года. Речь идет о возможных сексистских высказываниях этого нардепа.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Среди законопроектов запланированных к рассмотрению во втором чтении:

«О внесении изменений в ст. 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан», № 3911;

«О внесении изменений в раздел ХХ „Переходные положения“ Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями», № 3761.

В этот день Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении законопроекты, среди которых:

Верховная Рада 16 февраля призвала мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма.