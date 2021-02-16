Новые штрафы для водителей и пешеходов ввела Рада. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n150504-novye-shtrafy-dlya-voditeley-i-peshehodov-vvela-rada.html

Ракурс

Ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения 16 февраля ужесточила Верховная Рада.

Народные депутаты 325 голосами одобрили во втором чтении законопроект № 2695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения». Штрафы увеличиваются за преувеличение скорости, нарушение правил проезда перекрестков и нетрезвое вождение. Также выросли штрафы для пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.

За вождение в нетрезвом состоянии предусматривается штраф от 17 тыс. грн за первый случай до 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет. За третий случай пьяного вождения будут конфисковать авто. Также усиливается уголовная ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, повлекшее тяжкие последствия.

Кроме того, с 510 до 3 тыс. 400 грн вырос штраф за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч. А оставление места ДТП будет караться уже не 255 грн штрафа, а 3 тыс. 400 грн с лишением права управления машиной на срок от одного до двух лет или без такового.

Также вырос штраф за управление или передачу управления ТС лицом, которое не имеет права им управлять — с 510 грн до 3 тыс. 400 грн, а повторное в течение года — 40 тыс. 800 грн с лишением права управления автотранспортом на срок от пяти до семи лет. Если же машиной будет управлять лицо, которое было лишено такого права, то штраф увеличен с 510 грн до 20 тыс. 400 грн, а повторное в течение года — 40 тыс. 800 грн с лишением права управления авто на срок от пяти до семи лет (возможно также возмездное изъятие ТС).

Закон также легализует использование полицейскими технических средств видеозаписи с обязательным приобщением материалов видеофиксации к протоколу об админправонарушениях.

В Раде отметили, что каждые 3 мин. в Украине совершается дорожно-транспортное происшествие, а в 2020 году в ДТП погибли 3,5 тыс. человек. Ежесуточно в ДТП погибает от 15 человек. Пьяные водители совершили 3% от всех аварий.

Напомним, в январе комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ принял решение по законопроекту о льготной растаможке «евроблях».