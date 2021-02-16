Нові штрафи для водіїв і пішоходів запровадила Рада. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n150504-novi-shtrafy-dlya-vodiyiv-i-pishohodiv-zaprovadyla-rada.html

Ракурс

Відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху 16 лютого посилила Верховна Рада.

Народні депутати 325 голосами схвалили в другому читанні законопроект № 2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху». Штрафи збільшуються за перебільшення швидкості, порушення правил проїзду перехресть та нетверезе водіння. Також зросли штрафи для пішоходів. Про це повідомила прес-служба ВРУ.

За водіння у нетверезому стані передбачається штраф від 17 тис. грн за перший випадок до 51 тис. грн з позбавленням водійських прав на 10 років. За третій випадок п’яного водіння конфіскуватимуть авто. Також посилюється кримінальну відповідальність за порушення ПДР, вчинене в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, з 510 до 3 тис. 400 грн зріс штраф за перевищення швидкості руху більш як на 50 км/год. А залишення місця ДТП каратиметься вже не 255 грн штрафу, а 3 тис. 400 грн з позбавленням права керування машиною на строк від одного до двох років або без такого.

Також зріс штраф за керування або передачу керування ТЗ особою, яка не має права ним керувати — з 510 грн до 3 тис. 400 грн, а повторне протягом року — 40 тис. 800 грн з позбавленням права керування автотранспортом на строк від п’яти до семи років. Якщо ж машиною керуватиме особа, яка була позбавлена такого права, то штраф збільшено з 510 грн до 20 тис. 400 грн, а повторне протягом року — 40 тис. 800 грн з позбавленням права керування авто на строк від п’яти до семи років (можливе також оплатне вилучення ТЗ).

Закон також легалізує використання поліцейськими технічних засобів відеозапису з обов’язковим долученням матеріалів відеофіксації до протоколу про адмінправопорушення.

В Раді зазначили, що кожні 3 хв. в Україні скоюється дорожньо-транспортна пригода, а в 2020 році в ДТП загинули 3,5 тис. осіб. Щодоби в ДТП гине від 15 осіб. П’яні водії скоїли 3% від усіх аварій.

Нагадаємо, у січнікомітет з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ ухвалив рішення по законопроекту про пільгову розмитнення «євроблях».