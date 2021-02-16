Дмитро Разумков, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n150503-botoferma-zelenskogo-atakuvala-razumkova-rozsliduvannya.html

Ракурс

Ботоферму із понад сотні акаунтів та щонайменше 20 сторінок у Фейсбуці, ймовірно пов’язану з Офісом президента викрили ЗМІ.

Діяльність цієї ботоферми обійшлася власникам у понад 30 тис. дол. (778 тис. грн) — стільки коштів витратили тільки на рекламу в соцмережі. Про це йдеться у відповідному розслідуванні видання «Букви».

Зазначається, що майже всі сторінки цієї ботоферми було створено упродовж двох останніх років, причому найстаріша 18 вересня 2018 року — ще за півроку до перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.

Усі ці сторінки ведуться за однаковим принципом — їх з певною періодичністю наповнюють контентом із різних ЗМІ, але акцентують на прославленні «успіхів» влади та боротьбі з її політичними опонентами.

Зокрема, на рекламу дописів про новорічний відпочинок лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка у січні власники сторінок витратили понад 1 тис. дол.

Втім, ботоферма здійснювала «рекламні атаки» не лише проти «офіційної» опозиції, а й проти тих, хто впадав у неласку президента, зазначає видання.

Так, останнім часом багато уваги приділялося голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, на рекламні атаки проти якого лише за лютий 2021 року витрачено 1,4−1,8 тис. дол. США.

Не забували власники ботоферми й про колишніх «колег по цеху» — екс-голову Офісу президента Андрія Богдана та виключеного зі «Слуги народу» нардепа Гео Лероса, який оприлюднив так звані «плівки Єрмака».

Діставалося від ботів навіть колишньому бранцю Кремля Олегу Сенцову, який заявив, що вважає своє звільнення «подарунком Зеленському від Путіна».

Джерела коштів, за які фінансується діяльність ботоферма, наразі не відомі.