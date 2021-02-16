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Ракурс
Дмитро Разумков, фото: Офіс президента

«Ботоферма» Зеленського атакувала Разумкова — розслідування

16 лют 2021, 14:07
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Ботоферму із понад сотні акаунтів та щонайменше 20 сторінок у Фейсбуці, ймовірно пов’язану з Офісом президента викрили ЗМІ.

Діяльність цієї ботоферми обійшлася власникам у понад 30 тис. дол. (778 тис. грн) — стільки коштів витратили тільки на рекламу в соцмережі. Про це йдеться у відповідному розслідуванні видання «Букви».

Зазначається, що майже всі сторінки цієї ботоферми було створено упродовж двох останніх років, причому найстаріша 18 вересня 2018 року — ще за півроку до перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.

Усі ці сторінки ведуться за однаковим принципом — їх з певною періодичністю наповнюють контентом із різних ЗМІ, але акцентують на прославленні «успіхів» влади та боротьбі з її політичними опонентами.

Джерело: «Букви»

Зокрема, на рекламу дописів про новорічний відпочинок лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка у січні власники сторінок витратили понад 1 тис. дол.

Джерело: «Букви»

Втім, ботоферма здійснювала «рекламні атаки» не лише проти «офіційної» опозиції, а й проти тих, хто впадав у неласку президента, зазначає видання.

Так, останнім часом багато уваги приділялося голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, на рекламні атаки проти якого лише за лютий 2021 року витрачено 1,4−1,8 тис. дол. США.

Джерело: «Букви»

Не забували власники ботоферми й про колишніх «колег по цеху» — екс-голову Офісу президента Андрія Богдана та виключеного зі «Слуги народу» нардепа Гео Лероса, який оприлюднив так звані «плівки Єрмака».

Джерело: «Букви»

Діставалося від ботів навіть колишньому бранцю Кремля Олегу Сенцову, який заявив, що вважає своє звільнення «подарунком Зеленському від Путіна».


Джерело: «Букви»

Джерела коштів, за які фінансується діяльність ботоферма, наразі не відомі.


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