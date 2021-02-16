Дмитрий Разумков, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n150503-botoferma-zelenskogo-atakovala-razumkova-rassledovanie.html

Ракурс

Ботоферму с более сотни аккаунтов и не мене 20 страниц в Фейсбуке, вероятно связанную с офиса президента уличили СМИ.

Деятельность этой ботофермы обошлась владельцам в более 30 тыс. долл. (778 тыс. грн) — столько средств потратили только на рекламу в соцсети. Об этом говорится в соответствующем расследовании издание «Буквы».

Отмечается, что почти все страницы этой ботофермы было создано в течение двух последних лет, причем самая старая 18 сентября 2018 года — еще за полгода до победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Все эти страницы ведутся по одинаковому принципу — их с определенной периодичностью наполняют контентом из разных СМИ, но акцент делается на прославлении «успехов» власти и борьбе с ее политическими оппонентами.

В частности, на рекламу сообщений об отдыхе лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко в январе владельцы страниц потратили более 1 тыс. долл.

Впрочем, ботоферма осуществляли «рекламные атаки» не только против «официальной» оппозиции, но и против тех, кто впадали в немилость президента, отмечает издание.

Так, в последнее время много внимания уделялось главе Верховной Рады Дмитрию Разумкова, на рекламные атаки против которого только за февраль 2021 года потрачено 1,4−1,8 тыс. долл. США.

Не забывали владельцы ботофермы и о бывших «коллегах по цеху» — экс-главе Офиса президента Андрее Богдане и исключенному из «Слуги народа» нардепе Гео Леросе, который обнародовал так называемые «пленки Ермака».

Доставалось от ботов даже бывшему узнику Кремля Олегу Сенцову, который заявил, что считает свое освобождение «подарком Зеленскому от Путина».

Источники средств, за которые финансируется деятельность ботофермы, в настоящее время неизвестна.