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Ракурс
Дмитрий Разумков, фото: Офис президента

«Ботоферма» Зеленского атаковала Разумкова — расследование

16 фев 2021, 14:07
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Ботоферму с более сотни аккаунтов и не мене 20 страниц в Фейсбуке, вероятно связанную с офиса президента уличили СМИ.

Деятельность этой ботофермы обошлась владельцам в более 30 тыс. долл. (778 тыс. грн) — столько средств потратили только на рекламу в соцсети. Об этом говорится в соответствующем расследовании издание «Буквы».

Отмечается, что почти все страницы этой ботофермы было создано в течение двух последних лет, причем самая старая 18 сентября 2018 года — еще за полгода до победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Все эти страницы ведутся по одинаковому принципу — их с определенной периодичностью наполняют контентом из разных СМИ, но акцент делается на прославлении «успехов» власти и борьбе с ее политическими оппонентами.

Источник: «Букви»

В частности, на рекламу сообщений об отдыхе лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко в январе владельцы страниц потратили более 1 тыс. долл.

Источник: «Букви»

Впрочем, ботоферма осуществляли «рекламные атаки» не только против «официальной» оппозиции, но и против тех, кто впадали в немилость президента, отмечает издание.

Так, в последнее время много внимания уделялось главе Верховной Рады Дмитрию Разумкова, на рекламные атаки против которого только за февраль 2021 года потрачено 1,4−1,8 тыс. долл. США.

Источник: «Букви»

Не забывали владельцы ботофермы и о бывших «коллегах по цеху» — экс-главе Офиса президента Андрее Богдане и исключенному из «Слуги народа» нардепе Гео Леросе, который обнародовал так называемые «пленки Ермака».

Источник: «Букви»

Доставалось от ботов даже бывшему узнику Кремля Олегу Сенцову, который заявил, что считает свое освобождение «подарком Зеленскому от Путина».


Источник: «Букви»

Источники средств, за которые финансируется деятельность ботофермы, в настоящее время неизвестна.


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