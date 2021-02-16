вартиру родителей Зеленского «заминировал» пьяный пенсионер в Кривом Роге. Фото: Facebook

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Ракурс

Житель Кривого Рога угрожал взорвать квартиру в многоэтажке, в которой живут родители Владимира Зеленского.

Злоумышленник сообщил о минировании квартиры в Металлургическом районе города вечером, 15 февраля. Его установили и задержали после проверки за считанные часы, сообщают в пресс-службе полиции Днепропетровщины.

Будучи пьяным, 59-летний мужчина сообщил о ложном минировании.

В полиции подтвердили, что речь идет о квартире родителей президента Зеленского. Мужчина заявил, что намерен взорвать их жилье, так как недоволен пенсией в 2 тыс. грн.

После задержания он сообщил, что минировать квартиру не собирался, а звонил в полицию из-за обиды на президента, потому что не может пообщаться с ним лично.

Полицейские открыли уголовное производство по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до шести лет.