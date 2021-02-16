Квартиру батьків Зеленського «замінував» п'яний пенсіонер у Кривому Розі. Фото: Facebook

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Ракурс

Мешканець Кривого Рогу погрожував підірвати квартиру у багатоповерхівці, в якій живуть батьки Володимира Зеленського.

Зловмисник повідомив про замінування квартири в Металургійному районі міста ввечері, 15 лютого. Його встановили й затримали після перевірки за лічені години, повідомляють у прес-службі поліції Дніпропетровщини.

Будучи п’яним, 59-річний чоловік повідомив про неправдиве замінування.

У поліції підтвердили, що мова йде про квартиру батьків президента Зеленського. Чоловік заявив, що має намір підірвати їх житло, оскільки незадоволений пенсією у 2 тис. грн.

Після затримання він повідомив, що мінувати квартиру не збирався, а телефонував до поліції через образу на президента, бо не зміг поспілкуватися з ним особисто.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років.