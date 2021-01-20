В Одесі «замінували» низку дитячих закладів, фото: Національна поліція

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В Одесі «замінували» 186 садочків та учбово-виховальних комплексів.

Відповідне повідомлення надійшло на електронну адресу Нацполіції. Про це сьогодні, 20 січня, вранці повідомив Відділ комунікації поліції Одеської області.

Зазначається, що перевірку цього повідомлення здійснюють близько сотні поліцейських.

Станом на 11.15 вибухонебезпечних пристроїв чи предметів не виявлено.

Дітей у дитсадках вивели на прогулянки, повідомляє видання «Думская». За інформацією видання, батькам пропонують за можливості забрати дітей.

Варто додати, що це вже друге за останні дні повідомлення про масове замінування дошкільних закладів в Одесі. Минулого тижня, 15 січня, поліція отримала анонімне повідомлення на електронну пошту про «замінування» 185 дитсадків.

Тоді в повідомленні стверджувалося, що вибухи стануться 15 січня у період з 15.00 до 24.00. Проведена правоохоронцями того дня перевірка вибухових пристроїв не виявила.

Нагадаємо, у липні 2019 року в Одесі «замінували» морський вокзал. Автор відповідного анонімного повідомлення, зокрема, вимагав заборонити військовим кораблям НАТО заходити в акваторію одеського порту.