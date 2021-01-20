Ключові загрози для України оцінили в команді Байдена

https://racurs.ua/ua/n149259-kluchovi-zagrozy-dlya-ukrayiny-vyznachyly-v-komandi-baydena.html

Ракурс

Ключові загрози для України оцінив кандидат президента Джо Байдена на посаду Державного секретаря США Ентоні Блінкен під час слухань у комітеті із закордонних справ Сенату 19 січня. Блінкен виступив за надання Києву військової допомоги, а також наголосив на необхідності боротьби з корупцією.

Я провів багато часу (вивчаючи — ред.) Україну, коли був в уряді востаннє. Я поділяю вашу відданість у спробах допомогти їй, особливо у протистоянні агресії, яку ми побачили з боку Росії — як щодо анексії Криму, так і, звісно, щодо конфлікту на Донбасі. Ми повинні допомогти українцям впоратися і з цим, тому що навіть якщо нам вдасться хоча б допомогти їм утримати Росію на відстані, якщо ця загроза зсередини триватиме, то їм буде дуже складно побудувати життєздатну демократію, — сказав Блінкен, пише «Голос Америки».

Він додав, що підтримуватиме надання летальної зброї Україні, яка бореться з російською агресією.

Росія — це зовнішня загроза. Втім, є загроза всередині — це корупція, відсутність інституцій, які б забезпечували ефективне держуправління. І ми маємо допомогти українцям у цьому також, — зазначив Блінкен.



Він нагадав, що ще три року тому писав про необхідність надання Києву оборонної допомоги у виданні The New York Times. На його думку, американська допомога свого часу посприяла ЗСУ посилити позиції у війні на Донбасі. Також дипломат виступив за допомогу українській армії програмою з тренування.

Очікується, що вже до кінця тижня Блінкена затвердять на посаді глави американського зовнішньополітичного відомства.