Локдаун в Україні. Фото: ukrinform

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Локдаун в Україні діє з 8 по 24 січня включно. Підтримка запровадження жорсткого карантину серед українців знизилась у січні в порівнянні з груднем.

Запровадження локдауну підтримують 51%, протилежної думки — 46%. Про це йдеться у результатах опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Підтримка цієї ініціативи серед населення знизилась (у грудні підтримували 56%).

40% вважають, що це запровадження карантину зменшить рівень захворюваності (у грудні — 52%), 55% — протилежної думки.

Навіть серед тих, хто підтримує локдаун, третина не вважає його ефективним.

Більше висловлюються на користь цієї ініціативи старші, жінки та ті, хто боїться захворіти.

Дослідження тривало 14−16 січня. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера опитали 1 тис. 600 респондентів віком від 18 років і старше.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не більше 2,4%.

Раніше Шмигаль повідомив, що Україна посідає 16 місце за індексом жорсткості карантину серед інших країн.

По всій території країни Кабінет міністрів України планує запровадити адаптивний карантин, він діятиме до 31 березня 2021 року.