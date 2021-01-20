Локдаун в Украине. Фото: ukrinform

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Локдаун в Украине действует с 8 по 24 января включительно. Поддержка введения жесткого карантина среди населения Украины снизилась в январе по сравнению с декабрем.

Введение локдауна поддерживают 51%, противоположного мнения придерживаются 46%. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг».

Поддержка этой инициативы среди населения снизилась (в декабре поддерживали 56%).

40% считают, что это введение карантина уменьшит уровень заболеваемости (в декабре — 52%), 55% - противоположного мнения.

Даже среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считает его эффективным.

Чаще высказываются в пользу этой инициативы пожилые люди, женщины и те, кто боится заболеть.

Исследование проходило 14−16 января. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 1 тыс. 600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не больше 2,4%.

Ранее Шмыгаль сообщил, что Украина занимает 16 место по индексу жесткости карантина среди других стран.

По всей территории страны Кабинет министров Украины планирует ввести адаптивный карантин, он будет действовать до 31 марта 2021 года.