Адаптивный карантин в Украине. Фото: УП

https://racurs.ua/n149133-adaptivnyy-karantin-v-ukraine-hotyat-vvesti-do-aprelya-podrobnosti.html

Ракурс

Локдаун в Украине, который будет действовать до 25 января, продолжать не будут.

По всей территории страны Кабинет министров Украины планирует ввести адаптивный карантин, он будет действовать до 31 марта 2021 года. Отменять адаптивный карантин не планируют, потому что пандемия коронавируса никуда не исчезла. Об этом 18 января заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «Интефакс-Украина».

Также глава правительства добавил, что, по его мнению, карантин в Украине продлится «очень долго в этом году».

Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос, — заявил Шмыгаль.



Как известно, в Украине с 8 января начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавирус. Жесткий карантин продлится до 25 января.

Ранее сообщалось, что с 25 января Украина перейдет в оранжевую зону, которая действовала до введения этих правил усиленного карантина