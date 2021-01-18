Адаптивний карантин в Україні. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n149133-adaptyvnyy-karantyn-v-ukrayini-hochut-zaprovadyty-do-kvitnya-podrobyci.html

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Локдаун в Україні, який діятиме до 25 січня, продовжувати не будуть.

По всій території країни Кабінет міністрів України планує запровадити адаптивний карантин, він діятиме до 31 березня 2021 року. Скасовувати адаптивний карантин не планують, бо пандемія коронавірусу нікуди не зникла. Про це 18 січня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю «Інтефакс-Україна».

Також глава уряду додав, що на його думку, карантин в Україні триватиме «дуже довго цього року».

Європа палає, ми відкриті для Європи, ми відкриті всередині держави, тому підстав для зняття карантину немає. Я впевнений, що карантин дуже довго триватиме цього року. А ось яким саме він буде, це вже інше питання, — заявив Шмигаль.



Як відомо, в Україні з 8 січня почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню коронавірусу. Жорсткий карантин триватиме до 25 січня.

Раніше повідомлялося, що з 25 січня Україна перейде до помаранчевої зони, яка діяла до введення цих правил посиленого карантину.