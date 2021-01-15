Який карантин діятиме в Україні з 25 січня. Фото:

https://racurs.ua/ua/n149055-pislya-lokdaunu-yakyy-karantyn-diyatyme-v-ukrayini-z-25-sichnya.html

Ракурс

Посилений карантин, який діятиме в Україні до 24 січня, Кабінет міністрів України продовжувати не планує.

З 25 січня по всій території країни діятиме «помаранчева» зона карантину. А так званий локдан, який наразі діє, вводили для зменшення кількості хворих на коронавірус після новорічно-різдвяних свят. Про це 15 січня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю «Україна 24».

З 25 січня ми перейдемо, ймовірно, до помаранчевої зони, яка діяла до введення цих правил посиленого карантину, — зазначив прем'єр та додав, що уряд пильно стежить за ситуацією з епідемією, оскільки почалося невелике збільшення захворюваності.



Шмигаль відзначив, що в Кабміні очікують серйозного зростання кількості хворих на COVID-19. Переконує, що медична система готова до цього, бо в лікарнях України вже понад 53 тис. ліжок забезпечені киснем, а з 63 тис. відведених під хворих ліжок зайнята лише 21 тис. ліжок.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цього року в Україні не скасують масковий режим, а карантинні обмеження й надалі діятимуть у виді носіння масок і соціальної дистанції.