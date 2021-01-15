Тривають протестні перекриття доріг проти підняття цін на газ. Фото: dumskaya

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Ціни на газ різко підросли з 1 січня. В Україні 15 січня поновилися протести через подорожчання тарифів на газ та його транспортування.

В Одесі учасники акції перекривали автомобільний рух на проспекті Шевченка, після чого пішли до ОДА, де на них чекала поліція.

Протестувальників звинуватили в незаконності мітингу — мовляв, про нього не повідомляли раніше.

Жителі Черкас також вийшли на мітинг проти підвищення тарифів на газ та електроенергію. Люди збирали підписи з вимогою знизити ціни на комунальні послуги.

На Івано-Франківщині люди під час протесту ускладнили рух транспорту на автодорозі всеукраїнського значення Н-10 в селі Ямниця.

Місцеві мешканці вимагають скасовування підвищених тарифів на постачання та споживання газу. Тролейбуси тимчасово курсують за іншим маршрутом.

У Полтаві мітингувальники перекривали центр, перехрестя вулиці Лідова, а також Сінну біля будівлі облради.

14 січня, в день засідання сесії Полтавської облради, мітингувальники збиралися під будівлею облради, намагалися зайти в сесійну залу, але пустили не всіх.

У підсумку активісти скаржилися, що їм не надали слова, а влада звинувачувала активістів у тому, що ті намагалися зірвати роботу депутатів.

Наразі дорога по кільцю в центрі міста перекрита, люди не пропускають громадський транспорт. Найбільше серед мітингувальників пенсіонерів.

Також інша частина мітингувальників перекрила дорогу на Сінній, як рухатися до «Полтавагазу». Там працювала оперативна група поліцейських, яких викликали на повідомлення, що авто збило кількох протестувальників.

У Херсонській області мітингувальники перекрили автотрасу всеукраїнського значення Херсон-Миколаїв.

Херсонці називають підвищення тарифів геноцидом українського народу, бо людям нічим платити за комунальні послуги.

На місці акції постійно чергує поліція, люди періодично пропускають автомобілі, після чого продовжують протестувати.

Нагадаємо, фіксовану ціну на газ 6,99 грн на час карантину і держрегулювання тарифів запровадить Кабмін. За словами Шмигаля, якщо нічого не робити, то ціна на газ може зрости до 12 грн і більше.