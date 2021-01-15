Кабала неминуча — в Порошенка відповіли на заяви про експорт газу з РФ, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n149053-kabala-nemynucha-v-poroshenka-vidpovily-na-zayavy-pro-vidnovlennya-eksportu-gazu-z-rf.html

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Проблема із цінами на газ наближає Україну до Росії. Так партія «Європейська солідарність» прокоментувала заяву в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка про ймовірний експорт «блакитного палива» з РФ.

В політичній силі п’ятого президента Петра Порошенка вважають, «провокація з невмотивованим підвищенням ціни на газ мала за мету обґрунтувати повернення України в газову кабалу до Кремля».

В «Євросолідарності» наполягають на тому, що заява Вітренка про можливе відновлення закупівлі газу в Росії не може бути не узгодженою з Офісом президента.

В Порошенка припускають, що головною темою Берлінської зустрічі радників Нормандського формату був не пошук миру на Донбасі, а відновлення експорту блакитного палива з РФ, що означає пряме фінансування бюджету країни-агресора.

Категорична неприйнятність відновлення експорту газу з Росії — це червона лінія, подібна тій, яку суспільство провело в листопаді 2019 року напередодні саміту Нормандського формату. Україна вже понад п’ять років не купує газу в Росії, і наша енергетична незалежність від агресивної імперії є одним з головним здобутків минулого десятиліття. Відступити від цього — це значить капітулювати перед Росією, — заявили в «ЄС» і порадили президенту Володимиру Зеленському і прем'єру Денису Шмигалю «перечитати статтю Кримінального кодексу про державну зраду».

Нагадаємо, що в.о. міністра енергетики Вітренко назвав одним з напрямків вирішення тарифної проблеми відновлення купівлі газу в компаній, які незалежні від російського державного монополіста «Газпрому».