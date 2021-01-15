Вітренко хоче купувати газ в незалежних від «Газпрому» російських компаній

https://racurs.ua/ua/n149035-vitrenko-hoche-kupuvaty-gaz-v-nezalejnyh-vid-gazpromu-rosiyskyh-kompaniy.html

Ракурс

Купувати газ в Росії пропонує в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко. При цьому йдеться тільки про приватні компаній з РФ, які незалежні від «Газпрому».

Вітренко розповів на своїй сторінці у Фейсбук про про підсумки переговорів з прем'єр-міністром та нардепами. Він навів кроки, які, на його думку, дозволять вийти з газової кризи.

Серед них, наприклад, розблокування транзиту газу з Азії і дозвіл експорт газу з Росії «приватними незалежними від «Газпрому» компаніями.

Також йдеться про зменшення споживання газу за рахунок енергоефективності, збільшення власного видобутку за рахунок інвестицій, в тому числі і іноземних, а також нормалізацію роботу біржі газу в Україні, яка ефективно регулювалася б державою.

В.о. міністра енергетики також хоче дозволити укладати газові контрактів замість споживачів керівництву об'єднаних територіальних громад або іншим місцевій владі. Йдеться про нові правила захисту так званих вразливих споживачів на ринку газу.

В Європі є такі варіанти, коли постачальників обирають об'єднання споживачів. У них і більше ринкової сили для того, щоб отримувати кращі умови від постачальників. Крім того, вони можуть для цього виділити професійну людину. В Україні для цього можна використовувати об'єднані територіальні громади. Вони будуть обирати постачальника для тих, хто не хоче або не може це робити самостійно. При чому це буде за замовченням, тобто якщо ви самостійно не обрали постачальника, за вас це зробить ОТГ, — написав Вітренко і додав, що для такого варіанту необхідні законодавчі зміни, але депутати фракції «Слуга народу» пообіцяли над цим попрацювати.

«Ракурс» повідомляв, що на ініціативу уукраїнського уряду встановити тимчасові фіксовані ціни на газ для побутових споживачів негативно відреагували в МВФ. Фонд та Кабмін провели переговори з цього приводу.