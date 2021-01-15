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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус інфікував понад 8 тис. українців, 166 людей померли (ІНФОГРАФІКА)

15 січ 2021, 09:25
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Коронавірус в Україні станом на 15 січня виявили у 8 тис. 199 людей, померли 166 осіб.

Серед хворих — 236 дітей та 315 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 2 тис. 152 осіб;
  • летальних випадків — 166;
  • одужало — 10 тис. 388 осіб;
  • здійснено тестувань за добу — 49 тис. 596 (зокрема методом ПЛР — 30 тис. 225, методом ІФА — 19 тис. 371).

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 млн 146 тис. 963 особи, 847 тис. 991 людина подолала COVID-19. Хвороба забрала життя 20 тис. 542 українців.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:


  • Києві — 896,
  • Запорізькій області — 629,
  • Львівській області — 525,
  • Миколаївській області — 489,
  • Донецькій області — 443.

Нагадаємо, вакцина від коронавірусу китайської компанії Sinovac в Україну надійде на початку лютого. 5 млн доз вакцини зберігатимуть на складі в Умані.

Джерело: Ракурс


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