Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n149034-koronavirus-infikuvav-ponad-8-tys-ukrayinciv-166-ludey-pomerly-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні станом на 15 січня виявили у 8 тис. 199 людей, померли 166 осіб.

Серед хворих — 236 дітей та 315 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 2 тис. 152 осіб;

летальних випадків — 166;

одужало — 10 тис. 388 осіб;

здійснено тестувань за добу — 49 тис. 596 (зокрема методом ПЛР — 30 тис. 225, методом ІФА — 19 тис. 371).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 млн 146 тис. 963 особи, 847 тис. 991 людина подолала COVID-19. Хвороба забрала життя 20 тис. 542 українців.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Києві — 896,

Запорізькій області — 629,

Львівській області — 525,

Миколаївській області — 489,

Донецькій області — 443.

Нагадаємо, вакцина від коронавірусу китайської компанії Sinovac в Україну надійде на початку лютого. 5 млн доз вакцини зберігатимуть на складі в Умані.