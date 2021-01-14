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Чи продовжать локдаун після 25 січня, розповів Ляшко

Чи продовжать локдаун після 25 січня, повідомив Ляшко

14 січ 2021, 15:15
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Чи наполягатиме Міністерство охорони здоров’я на продовженні коронавірусного локдауну, який діє в Україні з 8 січня через пандемію COVID-19, розповів заступник очільника МОЗ Максима Степанова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

МОЗ поки що не наполягатиме на продовженні суворого карантину після 25 січня, — сказав Ляшко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».


Заступник міністра охорони здоров’я також зазначив, що МОЗ розраховує вийти з локдауну з 25 січня і більше не впроваджувати суворого карантину надалі, а знову повернутися до адаптивного карантину. Тобто застосовування обмежень у регіонах, де фіксуються локальні спалахи захворюваності.

Проте за словами Ляшка, «існують певні змінні, які не можна передбачити» і врахувати у прогнозах.


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