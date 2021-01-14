Чи продовжать локдаун після 25 січня, повідомив Ляшко

Чи продовжать локдаун після 25 січня, повідомив Ляшкоhttps://racurs.ua/ua/n149012-chy-prodovjat-lokdaun-pislya-25-sichnya-povidomyv-lyashko.htmlРакурс
Чи наполягатиме Міністерство охорони здоров’я на продовженні коронавірусного локдауну, який діє в Україні з 8 січня через пандемію COVID-19, розповів заступник очільника МОЗ Максима Степанова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
МОЗ поки що не наполягатиме на продовженні суворого карантину після 25 січня, — сказав Ляшко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».
Заступник міністра охорони здоров’я також зазначив, що МОЗ розраховує вийти з локдауну з 25 січня і більше не впроваджувати суворого карантину надалі, а знову повернутися до адаптивного карантину. Тобто застосовування обмежень у регіонах, де фіксуються локальні спалахи захворюваності.
Проте за словами Ляшка, «існують певні змінні, які не можна передбачити» і врахувати у прогнозах.