Продлят ли локдаун после 25 января, сообщил Ляшко

https://racurs.ua/n149012-prodlyat-li-lokdaun-posle-25-yanvarya-soobschil-lyashko.html

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Будет ли настаивать Министерство здравоохранения на продлении коронавирусного локдауна, который действует в Украине с 8 января из-за пандемии COVID-19, рассказал заместитель главы Минздрава Максима Степанова, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Минздрав пока не будет настаивать на продлении строгого карантина после 25 января, — сказал Ляшко в интервью «Интерфакс-Украина».



Заместитель министра здравоохранения также отметил, что Минздрав рассчитывает выйти из локдауна с 25 января и больше не вводить строгий карантин в дальнейшем, а снова вернуться к адаптивному карантину. То есть применении ограничений в регионах, где фиксируются локальные вспышки заболеваемости.

Вместе с тем, по словам Ляшко, «существуют определенные переменные, которые нельзя предусмотреть» и учесть в прогнозах.