Продлить «носочный» локдаун хочет Степанов

Степанов. Фото: Youtube

https://racurs.ua/n148935-prodlit-nosochnyy-lokdaun-hochet-stepanov.html

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Локдаун в Украине после 24 января предлагает продлить министр здравоохранения Максим Степанов. Такое решение в Минздраве примут в том случае, если эпидемиологическая ситуация не улучшится.

Подобное мнение разделяют ведущие эпидемиологи. Об этом министр заявил в эфире «24 канала».

Степанов заявил, что эпидемиологи настаивают на продлении нынешних ограничительных мер, поскольку во время рождественских и новогодних праздников были массовые празднования с большим количеством людей. Также украинцы посещали родственников и много перемещались.

Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа инфицированных COVID-19, — заявил глава Минздрава.



Также глава Минздрава добавил, что вместе с коронавирусом в настоящее время наблюдается традиционная вспышка гриппа, поэтому важно ликвидировать этот рост. По словам Степанова, грипп имеет схожие с коронавирусом осложнения.

Напомним, ранее мы сообщали, что локдаун в январе легче отбыть, поскольку Министерство здравоохранения подробно рассказывало о нем в течение декабря 2020 года. Так считает глава министерства Максим Степанов. На брифинге он рассказал, что «за эти 16 дней можно было подготовиться».