Степанов опроверг введение локдауна в Украине — детали

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Не локдаун, а жесткие карантинные ограничения действуют в Украине с 8 января. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, локдаун предусматривал бы полную остановку всех процессов в стране.

Это не локдаун, как его сейчас называют, это жесткий карантин. Локдаун имеет определенные признаки, это практически полная остановка всех бизнесов, всех процессов в стране, — заявил Степанов во время онлайн-брифинга в субботу, 9 января.

Он добавил, что европейские страны сейчас массово закрываются именно на локдаун и вводят более строгие ограничения по сравнению с теми, которые действуют в январе в Украине. Также Степанов раскритиковал украинское общество, с юмором отреагировавшее на некоторые ограничения.

Только в Украине карантин воспринимается некоторыми так называемыми экспертами, политическими деятелями, некоторыми слоями населения как квест под названием «обойти запреты». Ни в одной стране Европы еще не было такой лояльности со стороны власти и одновременно такого пренебрежения и неуважения к установленным ограничениям, — сказал Степанов.

Чиновник утверждает, что ограничения «не были придуманы президентом, премьером или главой Минздрава, потому что им так захотелось», а были разработаны с учетом мнения ведущих украинских эпидемиологов и инфекционистов, а также опираясь на международный опыт.

Мы учитываем так называемые законы эпидемиологии, которые при всем желании невозможно обойти, — резюмировал министр.



Напомним, ранее Степанов объяснил запрет на продажу носков в супермаркетах «простой логикой».