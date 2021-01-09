Ядовитые вещества под видом вакцины Pfizer распространяют в Украине — СБУ

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Ядовитые средства под видом вакцины против COVID-19 американской фармкомпании Pfizer подпольно завезли и распространяют в Украине. Служба безопасности уже взялась за расследование этого дела.

Известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от коронавируса производства компании Pfizer, — сообщили в СБУ «Суспільному».

Следствие проверяет обстоятельства применения этих средств, вакцинации отдельных украинцев как в медицинских учреждениях, так и за их пределами.

Сведения по фактам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК Украины, внесены в Единый реестр досудебного расследования 6 января.

Ранее экс-политик Михаил Бродский заявил, что некоторые народные депутаты и топ-чиновники тайно вакцинировались против COVID-19. Вакцину Pfizer якобы нелегально завезли в Украину накануне Нового года чартерным рейсом из Израиля. За две дозы препарата чиновники якобы заплатили по 2,5 тыс. евро. Среди тех, кто успел вакцинироваться, по словам Бродского, были премьер Денис Шмыгаль, глава профильного медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий, а также ряд неназванных депутатов.

Министерство здравоохранения Израиля отрицает передачу вакцины от COVID-19 украинским чиновникам и бизнесменам. Представитель израильского Минздрава напомнил, что условия транспортировки и хранения вакцины Pfizer являются настолько специфическими, что транспортировать ее контрабандой фактически невозможно. Шмыгаль и Радуцкий назвали эту информацию фейком.

Сейчас Украина ожидает первую партию вакцин — 1,9 млн доз Sinovac Biotech. Минздрав ведет переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. Пока ни одна из вакцин не сертифицирована в Украине. Эффективность вакцины Pfizer против коронавируса на завершающей стадии клинических испытаний составила 95%. Стоимость вакцины составляет 20 долл. за дозу.